"Gareggiare per pareggiare": Savona firma la Carta Etica contro le discriminazioni nello sport femminile

Nell’ambito del progetto nazionale "Donne e Sport", il Soroptimist International d’Italia, in collaborazione con ASSIST – Associazione Nazionale Atlete, ha promosso la “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”.

Tale documento, nato per la tutela dei diritti delle atlete, riconosce il valore della cultura universale dello sport e del rispetto, sottolineando l’importanza della pratica sportiva femminile sin dalla prima infanzia, senza interruzioni o allontanamenti provocati dalla discriminazione di genere e mira a prevenire e contrastare molestie ed abusi nell’ambito sportivo attraverso progetti di sensibilizzazione e comunicazione.

Il Comune di Savona ha deciso di adottare la Carta e di impegnarsi ad applicarne i principi per contribuire a creare una comunità attenta a contrastare ogni forma di discriminazione e nella quale possa trovare piena applicazione e realizzazione le pari opportunità ed il Sindaco di Savona, Avvocato Marco Russo, renderà esplicito tale impegno, siglando, insieme con la Presidente del locale Soroptimist Club, la Carta Etica.

La firma avverrà nella Sala Rossa del palazzo comunale di Savona, alle ore 17,00 del 16 dicembre prossimo, nel corso di un incontro dal titolo “Gareggiare per pareggiare: un passo avanti per eliminare la discriminazione nello sport”, al quale parteciperanno: Federica Benvenuto (già atleta ed ora tecnica specialistica di pesistica olimpica), Enrica Berlingieri (ufficiale di gara della Federazione Italiana Canoa e Kayak ) e Ilaria Naef (atleta di WCMX (skate su carrozzina ) e Parapowerlifting) e che sarà moderato dalla giornalista sportiva Laura Sicco.

L’incontro vuole essere un’occasione per riflettere sulla necessità di contrastare, anche nello sport, ogni tipo di stereotipo, pregiudizio, sessismo e bullismo e promuovere la cultura sportiva nell’ambito femminile.