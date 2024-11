Bruxelles, il Parco del Beigua riceve la Carta Europea del Turismo Sostenibile (FOTO)

"Siamo davvero orgogliosi di questo premio, che riconosce l’impegno di una grande squadra di operatori turistici, associazioni ed enti locali, che insieme al Parco hanno costruito un ricco piano di azioni per indirizzare lo sviluppo turistico del nostro territorio verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale – commenta il Presidente del Parco Daniele Buschiazzo al termine della cerimonia - Un risultato che è frutto dell’azione di governance che il Parco porta avanti da tempo, con la presenza costante sul territorio, il dialogo e la collaborazione con tutti gli stakeholder”.

La CETS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile, è un metodo di governance partecipata per promuovere il turismo sostenibile e strutturare le attività delle aree protette in ambito turistico e per favorire, attraverso una maggiore integrazione e collaborazione con tutti i soggetti interessati, compresi gli operatori turistici locali, l'elaborazione di un'offerta di turismo compatibile con le esigenze di tutela della biodiversità nelle Aree protette.