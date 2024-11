La scomparsa delle fiere eros in Italia: intrattenimento e trasgressione

Le fiere dell’eros, un tempo punti di riferimento per gli appassionati e i curiosi, hanno segnato un’epoca in Italia, con eventi capaci di attirare decine di migliaia di visitatori ogni anno. Tuttavia, molte di queste manifestazioni non si svolgono più, lasciando dietro di sé un’eredità culturale e un immaginario che ancora oggi fanno discutere.

MiSex: Milano

Tra le fiere erotiche più celebri di sempre spicca il MiSex svoltosi per quasi due decenni a Milano. Nato nel 1994, l’evento era un mix di spettacoli dal vivo, stand dedicati a gadget e lingerie, workshop e incontri con artisti del cinema per adulti. Ogni edizione offriva novità e attrazioni, come performance di star del calibro internazionale e show interattivi che invitavano il pubblico a esplorare nuovi orizzonti del piacere.

Il MiSex non era solo una fiera commerciale: rappresentava un laboratorio culturale dove venivano affrontati temi legati alla sessualità, alla libertà di espressione e al rispetto delle diversità. Con il passare degli anni, però, l'interesse si è affievolito. L'ultima edizione si è svolta nel 2013.

Erotica Tour: il viaggio nei club d’Italia

L’Erotica Tour è stato un format itinerante che portava l’erotismo direttamente nelle discoteche e nei club notturni di tutta Italia. Ogni tappa era una combinazione di spettacoli sensuali, DJ set e performance artistiche; si è svolta in Italia dal 1993 al 2001 per poi riprendere le attività nell'estate del 2009.

Mostre e proiezioni

Per molto tempo, sul suolo del nostro bel paese si sono organizzate mostre di fotografia erotica, proiezioni cinematografiche e conferenze su temi legati alla sessualità che si alternavano a spettacoli e stand espositivi in palazzetti dedicati. Nonostante il successo di presenze, anche questo tipo di manifestazioni si sono ridotte notevolmente come numero.

Nonostante la scomparsa di questi eventi, il loro impatto resta tangibile. Hanno aperto un dialogo sulla sessualità in un contesto pubblico e hanno contribuito a normalizzare pratiche un tempo considerate tabù. Molti di questi temi continuano a vivere oggi attraverso altre forme, come piattaforme digitali, performance artistiche e spazi dedicati alla discussione.

Le fiere dell’eros, con il loro fascino e le loro contraddizioni, resteranno per sempre nella memoria collettiva, simbolo di un’Italia che ha saputo esplorare senza paura i confini del desiderio e dell’intrattenimento.