Regione, tre savonesi nel “pool di esperti” per risollevare la sanità ligure

Non solo Santiago Vacca che avrà compiti amministrativi nel pool che dovrà affiancare il nuovo assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ma anche due professionisti che si sono formati nell'Asl2.

La sanità è la sfida più difficile per il presidente della Regione Bucci che nella campagna elettorale ha promessola riapertura dei pronto soccorso di Cairo e Albenga, del punto nascite del santa Corona e l'abbattimento delle liste d'attesa, infinite e con alcune agende che risulterebbero addirittura bloccate. Progetti ambiziosi per i quali potrebbe non bastare un gruppo di esperti ma ci vorrebbe forse una bacchetta magica.