Anche Alassio tra i cento comuni selezionati per rappresentare l'Italia ad ANCI Off

Alassio è tra i cento comuni italiani selezionati per rappresentare l'Italia ad ANCI Off, l'evento che si terrà a Torino dal 22 al 24 novembre in occasione della 41ª Assemblea Annuale dell’ANCI. Per l'intera durata dell’iniziativa, il Comune di Alassio sarà presente con uno spazio dedicato a cura dell’Ufficio Turismo, che rappresenterà un punto di riferimento per raccontare le bellezze e le opportunità offerte dalla città.

In questo contesto, 23 novembre alle ore 14, presso l’Urban Lab in Piazza Castello, si svolgerà il convegno intitolato "La storia inglese di Alassio – Forza trainante per una rigenerazione culturale ed esperienziale", promosso dal Comune di Alassio. L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Alassio, Marco Melgrati, e vedrà la partecipazione dell’avvocato e saggista Alessandro Bartoli. Modererà l'incontro il dirigente del Settore Turismo e Cultura del Comune di Alassio, Francesco Parrella. Nel corso del convegno verrà approfondia la tematica del legame storico tra Alassio e la cultura inglese, patrimonio che negli anni ha plasmato l’identità della città, esplorando la possibilità di utilizzare questa risorsa come motore per attrarre un turismo esperienziale di qualità.

Durante l’incontro saranno illustrati i principali beni legati alla presenza britannica ad Alassio: Villa della Pergola e i suoi Giardini, l'Hanbury Tennis Club, la Richard West Gallery, la storica English Library e l'ex Chiesa Anglicana, che raccontano l’eredità inglese della città. Il tutto sarà arricchito dalla proiezione di fotografie d’epoca e filmati, offrendo ai partecipanti un’immersione nella storia e nell’atmosfera dell'“Alassio inglese”.

"E' per noi motivo di orgoglio – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati - essere tra i cento comuni italiani selezionati tra i quasi ottomila presenti sul territorio nazionale. In questa prestigiosa occasione abbiamo desiderato focalizzare l'attenzione sulla risorsa inestimabile rappresentata dall'anima inglese di Alassio. Quello che ci tengo a sottolineare è che le testimonianze inglesi ad Alassio non sono mute vestigia di un’epoca trascorsa ma luoghi vivi e dinamici grazie all’impegno del Comune e dei privati che hanno investito nella loro valorizzazione. È il caso, ad esempio, dell'Hanbury Tennis Club, che l’anno scorso ha celebrato i cento anni di attività grazie all'impegno costante della famiglia Skordis, e di Villa della Pergola con i suoi Giardini insigniti del prestigioso riconoscimento di Parco più Bello d'Italia, riportati a nuova vita da Antonio Ricci e Silvia Arnaud”.

“L'Alassio 'inglese' – sottolinea il vicesindaco del Comune di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri – rappresenta una grande ricchezza per la nostra città, e contribuisce a renderla una destinazione culturale e turistica capace di attrarre visitatori tutto l’anno con esperienze coinvolgenti. Ci fa molto piacere cogliere l'occasione di questa importante iniziativa per avviare un percorso di valorizzazione e promozione dedicato, che ci accompagnerà nel corso del 150° anniversario della presenza inglese ad Alassio, che ricorrerà nel 2025”.