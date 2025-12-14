Identità digitale rubata: clonato il profilo Instagram del consigliere regionale Rocco Invernizzi

Due politici due account Instagram clonati in poche ore. Dopo il sindaco di Celle Marco Beltrame è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Rocco Invernizzi a subire l'attacco degli hacker.
E' infatti stato un creato un profilo fake su Instagram a suo nome. Il profilo Instagram utilizza nome, foto e identità di Rocco Invernizzi risulterebbe essere un account clonato, creato senza il consenso dell’interessato.
Un fenomeno, quello dei profili clonati, purtroppo sempre più frequente colpisce sempre più spesso personaggi pubblici o persone con una certa visibilità online, in particolare politici.