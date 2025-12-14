 / Attualità

Attualità | 14 dicembre 2025, 14:40

Identità digitale rubata: clonato il profilo Instagram del consigliere regionale Rocco Invernizzi

Di recente era stato clonato anche il profilo del sindaco di Celle Ligure Beltrame

Due politici due account Instagram clonati in poche ore. Dopo il sindaco di Celle Marco Beltrame è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Rocco Invernizzi a subire l'attacco degli hacker.

E' infatti stato un creato un profilo fake su Instagram a suo nome. Il profilo Instagram utilizza nome, foto e identità di Rocco Invernizzi risulterebbe essere un account clonato, creato senza il consenso dell’interessato. 

Un fenomeno, quello dei profili clonati, purtroppo sempre più frequente colpisce sempre più spesso personaggi pubblici o persone con una certa visibilità online, in particolare politici.

Redazione

