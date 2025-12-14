Andora festeggia i suoi studenti meritevoli di scuole medie e superiori

Studenti diplomati delle Medie e delle Superiori di Andora premiati dal Comune per meriti scolastici. Ad Andora è una tradizione che ieri pomeriggio, Sabato 13 Dicembre, si è rinnovata nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro, affollata di studenti, insegnanti e famiglie, per l'undicesima edizione della “Giornata dello Studente”.

Si tratta di una iniziativa ideata nel 2014 dal Sindaco Mauro Demichelis : un pomeriggio di festa e congratulazioni per le eccellenze dei ragazzi andoresi che hanno ricevuto un assegno di merito e una pergamena.

“Andora festeggia i suoi ragazzi e li premia con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio – dichiara il sindaco Mauro Demichelis – Risultati che non passano inosservati e che ci auguriamo siano di sprone anche agli altri ragazzi che si preparano alla maturità e all’esame di terza media”.

Il vice sindaco con delega all’Istruzione Daniele Martino ha sottolineato l’orgoglio di festeggiare i ragazzi e metterli al centro della collettività: “I ragazzi che ho avuto l’onore di premiare rappresentano il futuro di Andora; si sono dimostrati seri e capaci nei loro studi, impegnandosi un centimetro alla volta per raggiungere questi traguardi – sottolinea – Sono giovani andoresi che ci rendono orgogliosi di appartenere alla nostra comunità”.

Hanno ricevuto un assegno di merito e una pergamena di encomio i ragazzi che hanno conseguito lo scorso anno il diploma di licenza media con un punteggio pari o superiore a 8/10

Nel dettaglio, si è trattato di Alessia Cadenazzi, Alexandra Nicole Mocanu, Alice Magliano, Alice Vella, Beatrice Putrino, Christian Marchiano, Cristian Biancofiore, Cristina Bruna, Daniele Guardone, Diego Pozzoli, Elena Fassio, Elena Mazzara, Emma Gravagno, Francesca Giangrande, Francesco Falchi, Francesco Flauret, Gjon Molla, Irene Cirelli, Matteo Bonicelli, Maurizio Giribaldi, Melissa Jace, Pietro Todini, Rebecca Robaldo, Samuele De Rose, Stella Ciliberto, Valentina Trevia, Vera Negri.

Un assegno di merito e una pergamena di encomio sono andati anche a coloro i quali si sono diplomati all’esame di maturità con un punteggio pari o superiore a 80/100. Nel dettaglio, si è trattato di Alessandra Pace, Alessandra Vittore, Amanda Denise Murray, Andrea Olivero, Chiara Sasso del Verme, Emanuele Zola, Fabio Collalto, Gaia Piovano, Ilenia Morelli, Leonardo Lunardi, Luca Montinaro, Martina Ruci, Mattia Leonardo Cuffaro, Mehboob Nicolini, Melissa Marchetti, Niccolò Ossola, Reme Qira, Serena Oneglio, Sofia Grillo, Valentina Vruna.

In collaborazione con il Lions Club “Andora-Valle del Merula”, guidato dal presidente Mario Degola, hanno ricevuto un encomio e un buono per l’acquisto di materiale scolastico anche i ragazzi di seconda media che si sono distinti nel concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace”, curato dalle professoresse Barbara Bogliolo e Manuela Ferrando.

Gli otto premiati sono stati Alessandro Caso, Andrea Barisone, Carola Macheda, Elina Mariia Unhurian, Greta Sciandini, Vincenzo Fancello, Xin Xin Chen, Yayha Solhi.

Tra i presenti, oltre al Sindaco Mauro Demichelis e al Vice Sindaco Daniele Martino, il Capogruppo Fabio Nicolini, il socio Lions Fabio Cavallo, i docenti dell'Istituto Comprensivo Cristina Alizeri, Cristina Zunino, Fabrizio Griggio, Giusi Mazzola