Tovo S. Giacomo, al via la riqualificazione di borgata Bosi a Bardino Nuovo: lavori per 200 mila euro

È ufficialmente partito il cantiere di rigenerazione urbana in frazione Bardino Nuovo, Comune di Tovo San Giacomo. 200mila euro di intervento, di cui 175mila finanziati dalla Regione Liguria, per riqualificare completamente borgata Bosi. Il lavoro prevede infatti il recupero di selciati, camminamenti e la fondamentale regimazione delle acque. L’obiettivo generale è quello di migliorare la vivibilità del borgo che si trova a pochi metri dallo storico museo dell’Orologio da torre.

“ Un nuovo cantiere di rigenerazione urbana che migliorerà sensibilmente un intero quartiere – dichiara l’assessore regionale competente Marco Scajola -. Un intervento atteso dai residenti di borgata Bosi, ma anche dai tanti turisti che visitano il limitrofo museo dell’Orologio e potranno godere di un quartiere totalmente ristrutturato. Nella sola provincia di Savona, dal 2021 a oggi, abbiamo investito 9 milioni di euro in 34 opere di rigenerazione urbana dando grande attenzione all’entroterra e alle sue necessità. Tra queste quelle del Comune di Tovo San Giacomo che, grazie a un precedente finanziamento della Regione Liguria, ha già realizzato un importante intervento di restyling in borgata Boragni e potrà presto disporre di una rinnovata borgata Bosi ”.

“Come Comune proseguiamo nella proficua collaborazione con Regione Liguria per ristrutturare e migliorare le nostre borgate – dichiara il sindaco di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo -. Quello in frazione Bardino Nuovo è un intervento atteso che certamente migliorerà la vivibilità di borgata Bosi e valorizzerà, ancor di più, il nostro museo dell’Orologio da torre”.