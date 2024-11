“I pomeriggi della Mozart”, incontro con il maestro Alessandro Sbrogiò

Tornano gli appuntamenti anticonvenzionali dentro la nona stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona.

Questa volta tocca ad un formidabile musicista barocco – siciliano trapiantato a Venezia – nell’ambito della rassegna “Incontro con il Maestro”, che racconterà le sue storie tra musica, tantissima, e qualche libro di grande qualità. Libri che parlano di musica ma che sono, sostanzialmente, dei gialli.

Il maestro Alessandro Sbrogiò sarà dunque ospite alle 17 e 30 di venerdì 22 novembre presso la sala Stella Maris di Savona (piazza Rebagliati, zona porto) per raccontarsi a Ferdinando Molteni.

La storia di Sbrogiò e del suo duplice e virtuoso rapporto tra musica e letteratura sarà raccontata attraverso parole e immagini, letture e commenti.

Il pomeriggio, ad ingresso libero, è organizzato in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari e il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi.

L’artista

Alessandro Sbrogiò, musicista e scrittore, è nato a Catania nel 1963. A 21 anni si trasferisce nel Veneto, dove consegue il diploma in contrabbasso al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. È uno dei fondatori della Venice Baroque Orchestra, con cui incide per Sony e Deutsche Grammophon, e suona in tutti i principali teatri del mondo. Ha così modo di collaborare con artisti quali Philip Glass, Sir Eliot Gardiner, Anner Bylsma, Katia & Marielle Labèque, Giuliano Carmignola, Mario Brunello, Diego Fasolis e molti altri. Dopo un’esperienza da direttore artistico delle stagioni di musica antica presso la Scuola Grande di San Rocco a Venezia, da qualche tempo si dedica alla composizione, con specifico interesse per il teatro, la danza e il cinema. È uno dei fondatori di Magister Espresso Orchestra e con questa formazione registra e produce nel 2017 Banda Vaga (edizioni Freecom Music), che contiene nove brani di sua composizione. Vanta anche collaborazioni discografiche con il rapper Selè M’Poko e il cantautore Andrea Tich. Ha poi al suo attivo i crime novels a carattere musicale Cadenze d’inganno (Diastema Editore, vincitore del Premio Lorenzo Da Ponte 2017, presieduto da Antonia Arslan) e Orchestra Tipica Madero (Diastema Editore, 2019). L’ultima pubblicazione è per i tipi di Bookabook, il romanzo di formazione con venature noir Il falò del Saraceno, vincitore del premio Più a Sud di Tunisi, categoria narrativa.