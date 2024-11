A Plodio un incontro per dire "No" alla violenza sulle donne

Sabato 23 novembre, il comune di Plodio, in collaborazione con la pro loco di Plodio, l'ASD Plodio Calcio, il gruppo Alpini Plodio e la Protezione civile, organizza un importante evento in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

La manifestazione si terrà presso i locali dell'ASD Plodio, in località Piani, a partire dalle ore 17:30. L'evento, aperto a tutta la comunità, rappresenta un momento di riflessione su un problema ancora troppo presente nella nostra società.

Durante l'incontro interverranno le forze dell’ordine, che offriranno il loro contributo nella sensibilizzazione sul tema, e la psicologa dott.ssa Cinzia Roascio, che approfondirà le dinamiche psicologiche legate alla violenza di genere. Un momento particolarmente toccante sarà offerto dagli studenti dell’Istituto Federico Patetta di Cairo Montenotte, che leggeranno lettere e scritti di donne vittime di abusi, offrendo un’occasione per ascoltare e riflettere sulle esperienze dirette di chi ha subito violenze.

L’incontro terminerà intorno alle 19:00 con un aperitivo e buffet, un’occasione per socializzare e condividere pensieri ed emozioni.

Questa iniziativa non è solo un’opportunità per ricordare le vittime e sensibilizzare il pubblico, ma anche un invito a riconoscere l’importanza di continuare a lavorare insieme contro ogni forma di violenza. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, il problema resta drammaticamente attuale, e molte donne continuano a subire abusi in silenzio.

L’evento si propone di mandare un messaggio forte: nessuno deve essere lasciato solo e la violenza non deve mai essere accettata. Partecipare significa fare la propria parte per costruire una società più giusta e consapevole.