Mamme in piazza per le chiusure degli asili Piramidi e Aquilone per allerta gialla: incontro in Comune

Un gruppo di mamme e bambini “invade” allegramente l’atrio del Comune per esporre la problematica della chiusura degli asili di via Crispi e delle Piramidi in caso di allerta meteo gialla, in un incontro non programmato.

Dopo una seconda allerta gialla nel giro di pochi giorni (una venerdì e una oggi), che prevede la chiusura degli asili delle Piramidi e di via Crispi per motivi di sicurezza, alcune mamme e papà si sono ritrovati in piazza Sisto con l’intenzione di parlare con il sindaco Russo e la vicesindaca Di Padova.

Le famiglie sono state accolte in Comune da sindaco e vicesindaca, che hanno prospettato una possibile soluzione già a partire da settembre per l’asilo di via Crispi.

“Dopo il 17 ottobre, quando ci sono stati allagamenti nei cortili e le maestre sono andate nel panico – racconta Ludovica, una mamma dell’asilo delle Piramidi – si è deciso che, in caso di allerta gialla, i due asili devono essere chiusi. Purtroppo la media delle allerte gialle è di circa 20 nell’anno scolastico. E noi genitori come facciamo? Le allerte vengono comunicate il giorno prima, non è facile organizzarsi all’ultimo momento e trovare un aiuto. Tra l’altro la quota…”

In queste situazioni, i genitori – salvo quelli che possono contare sui nonni – devono arrangiarsi; è difficile con poco preavviso trovare una babysitter o riuscire a ottenere un permesso dal lavoro.

“La settimana prossima dovrebbe andare un tecnico all’asilo di via Crispi – spiega Davide, papà di un bimbo che frequenta l’Aquilone di via Crispi – e forse alla fine dell’anno ci saranno dei rimborsi. Abbiamo ripetuto più volte che vogliamo soluzioni nel breve termine. Credo sia stato un incontro produttivo e mi ritengo soddisfatto, ma vedremo”.