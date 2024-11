Celle, 23 alberi piantati per i bimbi nati nel 2023: la Pineta Bottini si rigenera (FOTO E VIDEO)

Un albero per ogni bimbo nato nel 2023.

Risplende in questo modo la pineta Bottini di Celle Ligure grazie all'iniziativa del Comune che ha pensato di piantarne 23, il totale dei bambini cellesi nati lo scorso anno.

"È un progetto che mira a rigenerare intanto la Pineta Bottini, pineta che ha 120 alberi di cui quasi una quarantina che iniziano a essere considerati a rischio, tant'è che noi ad ogni allerta meteo spendiamo tanti soldi per gestire gli alberi e i rami caduti. E allora ci siamo detti: rigeneriamola e utilizziamo questo progetto 'Un albero per la vita' per piantare gli alberi che andranno già a sostituire quelli che purtroppo dovremmo in futuro abbattere - ha spiegato il sindaco Marco Beltrame - Inoltre questi alberi sono ognuno assegnato ad un bambino. Quest'anno ne pianteremo uno per tutti quelli nati nel 2023, l'anno prossimo per i nati nel 2024 e così via".

Con Google Maps (clicca QUI) poi è stato possibile creare un'iniziativa particolare. "Gli alberi sono posizionati su Maps, dove ognuno potrà monitorare qual è il suo albero e in un futuro da raccontare ai propri figli o ai propri nipoti 'quell'albero' è stato piantato per la mia nascita" ha continuato il primo cittadino cellese.

L'amministrazione comunale tramite l'assessore ai servizi al cittadino Chiara Zunino, oltre a creare la mappa "Trova il tuo albero" (sulla pergamena dato in dono alle famiglie si trova il numero dell'albero dedicato al/alla proprio/a figlio/a) ha offerto alle famiglie un percorso conoscitivo di supporto con professionisti qualificati per accompagnare le famiglie nei primi 1000 giorni di vita del bambino (l'iniziativa si intitola "1000 giorni di te e di noi") con l'obiettivo di far sentire meno soli, più sicuri e pronti ad affrontare le meravigliose sfide della genitorialita. Il percorso è formato da 6 incontri nel centro Mezzalunga.