A Savona la Giornata diocesana della gioventù pregiubileo

Domenica 24 novembre ricorrerà la Giornata Diocesana della Gioventù, promossa dal Servizio per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Savona-Noli, che quest'anno sarà in preparazione al Giubileo degli Adolescenti, in programma dal 25 al 27 aprile 2025, e a quello dei Giovani, previsto a fine luglio, entrambi a Roma. La Giornata si intitolerà "Alla scoperta del Giubileo... insieme ai pellegrini di 'Pechin' ha Spresh'", si terrà dalle ore 15 presso il Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, ed è aperta a tutti.

L'evento si concluderà nel tardo pomeriggio con le premiazioni del gioco "Pechin' ha Spresh - La via dei pellegrini", che si è svolto nei mesi scorsi con la partecipazione di numerosi ragazzi, un momento di preghiera e la cena condivisa (ognuno porta qualcosa).

Lunedì 25 novembre, sempre nel Seminario Vescovile (parcheggio disponibile), l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti invita all'iniziativa "Prepariamoci al Santo Natale". Alle ore 18:30 ci sarà un confronto fra i presenti, alle 19:30 la messa e, alle 20:30, la "cena degli auguri" (costo: 25 €). Per ulteriori informazioni si può contattare il responsabile Cesare Donini al numero di cellulare 338 9329090.