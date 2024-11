Laigueglia, il 24 novembre prima edizione di "Passeggiando dal mare al borgo"

Si svolgerà domenica 24 novembre, alle ore 10, la prima edizione di “Passeggiando dal mare al borgo”, un’iniziativa curata dall’associazione Informare, in sinergia con il Comune di Laigueglia. L’evento è pensato per accompagnare grandi e piccoli in un racconto del borgo che, partendo dal mare, si snoderà tra vie e piazze.

Il racconto del mare e della storia del borgo si intrecceranno in questa passeggiata della durata di circa tre ore, durante la quale sarà possibile scoprire bellezze naturali, storiche e artistiche. L’obiettivo è approfondire il legame di Laigueglia con il mare, osservandolo da una prospettiva storica, economica ed ecologica. Sarà un percorso di graduale scoperta della spiaggia e dei suoi tesori, ma anche del borgo con le sue peculiarità e i suoi personaggi. Laigueglia, oggi noto centro balneare, conserva spiagge che, come accade spesso in Liguria di ponente, nonostante l’intenso sfruttamento estivo, mantengono elementi di grande pregio naturalistico, che vale la pena riscoprire.

“Passeggiando dal mare al borgo” si snoderà in compagnia dei divulgatori di Informare. Il ritrovo per i partecipanti è fissato alle 9.45 al molo centrale di Laigueglia. Curata dallo staff dell’associazione Informaree dalla biologa marina Monica Previati, la passeggiata inizierà alle 10.00 e sarà incentrata sul racconto della “naturalità” della battigia invernale. Questa, spesso diversa da quella estiva, offre l’opportunità di osservare gli organismi marini che il mare restituisce, soprattutto dopo le mareggiate e prima dell’inizio della stagione balneare. L’evento permetterà di scoprire gli ecosistemi marini ricchi e preziosi che caratterizzano Laigueglia.

Dalla spiaggia, il percorso proseguirà verso il cuore di Laigueglia, guidato da Elisa Bianchi, archeologa, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta di monumenti, piazze ed edifici. Si esploreranno le bellezze storiche e artistiche del borgo, attraverso suggestivi passaggi e piazzette affacciate sul mare. Con le sue forme e colori tipici dei borghi liguri di mare, Laigueglia presenta una sorprendente stratificazione di storia, arte e tradizione, che contribuiscono a creare un contesto unico. Questo patrimonio è alla base del suo immaginario turistico, consolidato grazie alle architetture del centro storico, alla vivace offerta culturale e alle tradizioni che legano residenti e visitatori. Le radici di questa comunità attingono dal passato e dalla leggenda, tra epopee di mare, coralli e barche.

La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita. L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Laigueglia, con l’obiettivo di “portare il mare fuori dal mare” e renderlo accessibile a tutti. Fa parte del programma di eventi della missione 1, componente 3, intervento 2.1 Attrattività dei borghi storici - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a Cultural Brand”.