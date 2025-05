Diocesi Savona-Noli. Giochi, concerti, conferenze: gli eventi per santa Rita a Savona

In occasione della festa di santa Rita da Cascia, monaca agostiniana canonizzata da papa Leone XIII nel 1900, il Comitato di Quartiere Oltreletimbro organizza una nuova edizione di "OltreFest", rassegna di eventi, spettacoli e laboratori ad offerta libera per sostenere le attività del comitato. Si inizierà domani, sabato 10 maggio, alle ore 15 con la caccia al tesoro ciclabile "Alleycat". Il ritrovo sarà in piazza delle Nazioni.

Lunedì 12 maggio alle 9:30 e il 19 e 26 maggio alle 16:30 presso il Roseto dei Papi, in via Bruno Lichene 3, si terranno le lezioni di "Yoga in Natura" con le associazioni Asya Om e doMani. Venerdì 16 maggio alle 17 presso La Rocca APS, in via alla Rocca 62R, Alessandro Cavalli presenterà il libro "L'ultima guerra. 23+1 racconti senili di ricordi infantili".

Sabato 17 maggio dalle 10 a mezzogiorno nella sua sede in via dei Frugoni l'associazione L'Angolo delle Arti invita bambini e genitori a partecipare al laboratorio creativo "Il vicolo dell'arte". Lunedì 19 maggio alle 17 nella Chiesa Santa Rita, in piazza della Consolazione, gli allievi della Scuola secondaria di primo grado Bartolomeo Guidobono si esibiranno in un concerto. Alle 20:30 ancora al Roseto dei Papi le associazioni Teatro Sacco e doMani proporranno l'incontro di lettura "Pace e Bellezza".