Albissola, inaugurata l'opera "Il Fuoco del Vasaio" dedicata al maestro Giovanni Poggi (FOTO)

Un'opera sull'aiuola del Lungomare degli Artisti dedicata all'indimenticato ceramista albisolese Giovanni Poggi.

È stata inaugurata questo pomeriggio ad Albissola Marina "Il Fuoco del Vasaio" posizionata proprio di fronte alle vetrine della sua fabbrica "Ceramiche San Giorgio".

È stata realizzata dal maestro Guido Garbarino in occasione del Festival della Maiolica 2024 in collaborazione con Rossana Managlia, Alberto Pagano, Francesca Pavigliaviti, Vincenzo Randazzo.

La cottura delle ceramiche è stata effettuata in un forno a legna.

Il maestro Poggi è scomparso lo scorso 15 settembre 2023 all'età di 90 anni.

Fu fondatore, insieme a Eliseo Salino e Mario Pastorino, delle celebri Ceramiche San Giorgio di viale Giacomo Matteotti ad Albissola.

Con più di 70 anni di carriera alle spalle, era una vera e propria istituzione non solo come grande artista ma come figura di spicco per il comune albissolese e per la vicina Albisola visto che era nato e aveva trascorso l'infanzia ad Ellera.

Proprio nella frazione albisolese aveva donato ben 50 pannelli artistici e il percorso era iniziato nel maggio del 2012 con le prime dieci donazioni e si era concluso nel maggio 2016 con l'installazione degli ultimi dieci pannelli: quelli di Marco Lodola, Ylli Plaka, Aldo Pagliaro, Silvana Priametto, Italo Bolano, Erricka Pontevichi, Maurizio Diana, Tony Salem, Milena Milani e Bill Michael Linde. Grandi nomi che si erano aggiunti a a quelli di Timour Lam, Giorgio Moiso, Roberto Giannotti, Franco Bruzzone, Peter Casagrande, Franz Hitzler, Nes Lerpa e Luiso Sturlo.

“Ho coronato un sogno, quello di aver provato a lasciare una traccia nel paese dei miei genitori. Ho sempre pensato che l'arte, in tutte le sue espressioni, avesse il compito di non restare in silenzio e che avesse anche l'obiettivo di richiamare l'attenzione del pubblico attraverso la bellezza e la sua potenza di evocare sentimenti ed emozioni” aveva detto Poggi.

L'11 settembre del 2018 aveva ricevuto dal sindaco di Silkeborg, comune danese, il prestigioso Premio Drewsen.

Nel luglio del 2022 era stato a lui dedicato il grande murale "Il Ceramista" realizzato dall'artista Mario Leuci in arte 750ML.

Nel 2023 invece aveva donato 10 piatti in ceramica alla Croce Verde di Albisola che li aveva messi all'asta per recuperare fondi da destinare alla costruzione della nostra nuova sede.

L'artista danese Asger Jorn lo definì “l'uomo della fabbrica dei sogni, perché nel suo laboratorio i sogni di un artista si trasformavano in realtà, tutto prendeva vita, tutto prendeva forma”.