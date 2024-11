Borghetto S. Spirito, acquistati 200 ciclamini per sostenere la Campagna Nastro Rosa di Airc

Anche quest’anno, il Comune di Borghetto Santo Spirito si conferma in prima linea nella solidarietà, aderendo alla Campagna Nastro Rosa promossa da AIRC. Per sensibilizzare la comunità e supportare la lotta contro il tumore al seno, sono stati acquistati 200 ciclamini rosa, per un valore complessivo di 200 euro.

L’intero ricavato sarà destinato alla ricerca e alla prevenzione, con l’obiettivo di rendere questa malattia sempre più curabile. I fiori, simbolo di speranza e impegno, verranno posizionati nella rotonda dell’olivo all’incrocio tra corso Raffaello e via Michelangelo e in piazza Libertà.

L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Giancarlo Canepa e dal consigliere delegato al verde pubblico Paolo Erre, consolidando una tradizione di sostegno a cause benefiche. Non è infatti la prima volta che Borghetto si mobilita per la solidarietà: oltre alle precedenti edizioni della Campagna Nastro Rosa, lo scorso maggio l’amministrazione aveva partecipato ad una raccolta fondi per AISM, acquistando cinquanta piante per le aiuole dell’Istituto comprensivo Val Varatella in supporto alla ricerca contro la sclerosi multipla.

Gesti concreti e simbolici a dimostrazione della sensibilità e dell’impegno di una comunità per fare la differenza nella lotta contro le malattie.