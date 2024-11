Confcommercio Savona compie 140 anni. Presidente Schiappapietra: "Ci impegniamo a proseguire il lavoro, la vera sfida è il futuro" (FOTO e VIDEO)

Confcommercio Savona taglia il traguardo dei 140 anni di attività come sindacato d’impresa, la casa di uomini e donne abituati al lavoro, che con il loro impegno ogni giorno scrivono una nuova pagina della nostra provincia.

Tutto è iniziato nel 1884, dall’intuizione di un gruppo di commercianti di Savona, che unirono le forze e, autotassandosi, fondarono l’Ascom della città, poi confluita nella grande casa Confcommercio. La città era in subbuglio, per via di una protesta contro la reintroduzione della tassa sul macinato.

Fu allora che i panificatori savonesi diedero vita alla costituzione dell’Associazione Esercenti e Commercianti. Aderirono numerosi negozianti di vari settori, facendo crescere notevolmente l'associazione sino a fondare la Cassa sociale alla quale parteciparono i soci con il loro contributo.

A ricordo di quei giorni oggi resta un quadro, affisso nella sede di corso Ricci, con i cedolini sottoscritti da quei pionieri che, supportandosi l’uno con l’altro, decisero di guardare oltre il singolo negozio per creare una rete di servizi, che da allora aiuta ogni realtà a crescere e strutturarsi.

A fine secolo l'associazione era in grande crescita e nel 1893 si costituì anche la Banca Esercenti di Savona, parte delle banche popolari cooperative. Tanta strada è stata fatta. La Confcommercio di oggi è una realtà che cresce e guarda ancora avanti.

«La Confcommercio Savona oggi compie 140 anni, ma contestualmente la Confcommercio nazionale festeggia gli 80 anni dalla fondazione – spiega il presidente provinciale Enrico Schiappapietra - Una doppia ricorrenza, che è per noi motivo di orgoglio e che abbiamo deciso di festeggiare, ripercorrendo il libro dei ricordi all’indietro per fare tesoro delle nostre radici, affinché siano anche la base per migliorare e crescere ancora. Abbiamo creato un video, un archivio di foto storiche, siamo andati a intervistare i commercianti per ascoltare la voce di chi ogni giorno apre la serranda, si espone in prima persona e con il lavoro ha scritto la storia di Confcommercio. Il risultato è emozionante: sono emersi aneddoti che meritano di avere visibilità perché parlano di noi, del ruolo di primo piano che Savona ha sempre avuto in campo commerciale, turistico, nel terziario".

"Sono molto orgoglioso di rappresentare questa realtà e, con la festa di oggi, ci impegniamo a proseguire il lavoro, a fornire agli associati una casa accogliente, dove trovare i servizi necessari per affrontare la competitività del mercato e le sfide del quotidiano - prosegue - È un percorso che ci vede quotidianamente al fianco degli imprenditori, in un mondo in continuo sviluppo. In tutti questi anni abbiamo affrontato sfide, varie situazioni e abbiamo sempre cercato di essere una squadra, un gruppo di professionisti sempre presente. Io stessa ho sempre creduto nel lavoro fatto insieme e nell’unione delle forze. Questo è il risultato della nostra azione».

“140 anni sono certamente un traguardo significativo che è giusto celebrare guardando al passato, a quanto è stato fatto, ma proiettandosi soprattutto verso il futuro di questa associazione – ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola - In qualità di assessore ho più volte avuto il piacere di confrontarmi e di collaborare con la Confcommercio di Savona, nei diversi ambiti partendo da quello balneare, e con il suo presidente Enrico Schiappapietra. Una realtà solida, coesa che ha a cuore tutta la provincia savonese e che ha certamente contribuito alla sua crescita. Regione Liguria è stata ed è al fianco delle associazioni di categoria, pronta ad ascoltare e a lavorare insieme in un’ottica di continuo miglioramento della nostra bellissima terra e delle attività che contribuiscono a renderla tale”.

La serata sarà anche all’insegna dell’intrattenimento. Sul palco del Palacrociere si alterneranno i comici Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino de "I Pirati dei Caruggi”, il gruppo “Progetto Festival” e il duo acustico di Marco e Marta Ferradini.

Oggi Confcommercio Savona associa 4.500 imprese del territorio nei settori del turismo e del terziario, eroga formazione a oltre 3 mila ragazzi, ha affidato 37 milioni di euro attraverso il proprio confidi, Fidicomtur Savona, assiste nella gestione contabile e amministrativa circa 400 imprese, elaborando più di 20 mila cedolini. Si tratta di numeri importanti, che a livello nazionale si traducono in più di 700 mila imprenditori e imprese con oltre 2,5 milioni di addetti.