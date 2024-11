Mercato del lunedì: recuperi delle giornate perse nell'anno per allerta meteo o festività

Mercato straordinario per recuperare qle giornate perse. Le principali Associazioni di Categoria – FIVA Confcommercio, ANVA e AVAL – hanno richiesto al Comune il recupero di alcune date del mercato del lunedì che non si sono svolte nel 2024 a causa di festività (1° gennaio, 18 marzo, 1° aprile) o di condizioni meteorologiche avverse (due lunedì nel mese di ottobre).

In aggiunta, è stata avanzata la proposta di consentire il mercato anche lunedì 6 gennaio 2025, giorno di chiusura delle festività natalizie, con l’obiettivo di arricchire l’offerta per i cittadini e animare il centro cittadino in un’occasione speciale.