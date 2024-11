Savona, raccolta firme dei residenti di via Rusca Bassa: “Viabilità pericolosa, più sicurezza per i pedoni e per la colonia felina”

Raccolta firme da parte dei residenti nel quartiere di via Rusca Bassa a Savona, per segnalare il problema riguardante la viabilità e la sicurezza dei pedoni.

“Giornalmente, sia i bambini che si recano a scuola in Via Schiantapetto, sia gli adulti e gli anziani che devono raggiungere la fermata dell'autobus, uscendo dalle proprie abitazioni per immettersi in strada, vivono un senso di pericolo alla loro incolumità fisica, sia per l'assenza di marciapiedi che di strisce pedonali e dossi, che potrebbero rallentare il percorso delle auto e delle moto abituate, ormai, ad una velocità eccessiva non consona alla zona, e che spesso non rallentano neanche quando ci sono i passanti in strada”, spiegano gli organizzatori.

“A questo proposito – continuano -, chiediamo un sopralluogo per la collocazione di almeno un dosso nel tratto di strada sito alla prima curva della Rusca Bassa, di fronte all'entrata del Centro Sportivo e del Tennis, che a nostro parere è il tratto più pericoloso per eventuali incidenti”.

“Proprio in questo punto della strada sono stati causati già gravi danni alle auto posteggiate regolarmente negli spazi, con conseguenti spese di riparazione a nostro carico, a causa della perdita di controllo del mezzo guidato ad una velocità troppo elevata nella suddetta curva di strada – spiegano -. Inoltre ci fa piacere ricordare che in questa zona è presente una colonia felina riconosciuta, curata ed assistita giornalmente da noi, per cui, con una maggiore attenzione da parte di tutti, i mici e la loro prole godrebbero di una vita più longeva”.

“Speriamo che la nostra richiesta, corredata da decine di firme, venga accolta positivamente. Di sicuro seguirà anche un ringraziamento da parte dei mici di zona”, concludono.