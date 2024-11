Quiliano, Fersini: “Rivedere la sistemazione e il decoro dei bidoni e implementare le postazioni per il deposito del verde”

“In questi giorni è stata recapitata ai cittadini quilianesi una lettera a firma del Presidente di Sat e del Sindaco di Quiliano, unitamente ad un opuscolo relativo al corretto conferimento dei materiali. Ci fa piacere che l’amministrazione, a fronte della nota flessione della qualità del conferimento dei materiali, abbia preso coscienza di quanto più volte affermato dal gruppo di minoranza Futura Quiliano relativamente all’eccesso di materiale di scarto nei bidoni della differenziata (plastica in particolare) e, finalmente, dopo 5 anni di inoperosità in tal senso, abbia svolto una attività di formazione/informazione”.

Lo dice in una nota, il consigliere comunale di Futura Quiliano Roberto Fersini.

“E’ un primo passo a cui, auspicabilmente, dovranno seguire azioni concrete anche sul fronte del controllo sul quale, è di tutta evidenza che si debba ancora iniziare ad operare – continua -. L’obiettivo è duplice: migliorare la qualità del materiale differenziato anche al fine di contenere la Tari, recentemente aumentata a pochi mesi dalle elezioni, e migliorare il decoro del nostro paese evitando anche l’imperversare di animali nelle postazioni dei bidoni (ratti, gabbiani, cinghiali ecc)”.

“Sarebbe anche bene rivedere la sistemazione e il decoro dei bidoni e implementare le postazioni per il deposito del verde specialmente nelle frazioni e nelle borgate – spiega -. Per quanto riguarda l’argomento del controllo e della repressione dei comportamenti incivili alleghiamo la foto di oggi in via De Litta a Valleggia, che evidenzia situazioni che da tempo si ripetono su tutto il territorio e che segnaliamo con tempestività. Il controllo con le telecamere è stato abbandonato?”, conclude Fersini.