Savona in lutto per la morte di Alfio Chiarenza, ex presidente dell'Assemblea cittadina del Pd

Savona piange la scomparsa di Alfio Chiarenza, 66 anni, molto conosciuto non solo per la sua attività di geometra ma anche all'interno del Pd, Chiarenza, era stato candidato alle comunale del 2016 e a quelle del 2021.

Durante la segreteria cittadina di Stefano Martini Chiarenza era stato eletto presidente dell'Assemblea del Pd. Come geometra aveva seguito, per il coordinamento della sicurezza, grandi progetti come quello della Torre Bofill o la progettazione del recupero dell'ex centrale Enel.

Attivo anche nel volontariato, come tecnico formatosi nella Protezione Civile e dal Consiglio nazionale dei Geometri aveva partecipato agli interventi posti sisma all'Aquila e ad Amatrice come tecnico esperto per la verifica statica degli edifici.

“Il Partito Democratico della città di Savona e di tutta la provincia – dichiarano il segretario provinciale del Pd Emanuele Parrinello e Simone Anselmo, segretario cittadino Pd,- perde, con Alfio Chiarenza, già presidente dell'assemblea comunale di Savona del PD, una figura di militante e di dirigente esemplare, sempre disponibile a dare il proprio contributo politico e a mettere le proprie competenze tecniche al servizio della nostra comunità. Il suo ricordo rimarrà vivo in tutti noi. Siamo vicini alla famiglia”.

"Viveva la politica come il fare bene - dichiara la vicesindaca Elisa Di Padova - , ha insegnato a me e a tutta la comunità come la politica sia approfondimento, studio e analisi. Era un amico ed è stato un compagno di viaggio che ricorderò sempre".

"Chi ha compagni non muore mai e tu sarai sempre qui con noi - lo ricorda il consigliere comunale Luca Burlando - i tuoi insegnamenti saranno materiale prezioso per il futuro. Alfio grazie di tutto".

I funerali saranno domani, 27 novembre, alle 16 alla parrocchia San Dalmazio di Lavagnola. Lascia il fratello Auguro con Rosalba, la sorella Marina con mauro e Lorenzo.