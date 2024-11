Albenga, tanti eventi nel weekend tra risate, momenti di riflessione, musica e molto altro

Albenga si prepara ad accogliere una serie di eventi ricchi di cultura, arte e intrattenimento per tutti i gusti. Ecco il programma dei prossimi appuntamenti: mercoledì 27 novembre alle 17.00 al Frantoio Sommariva presentazione del libro "Aromatiche da...bere" con l'autrice Ottavia Castellaro, accompagnata da Claudio Porchia e Raffaele Palma.

Sabato 30 novembre alle 17.00 all’Auditorium San Carlo conferenza "Vita quotidiana delle donne del nostro territorio nei secoli scorsi", organizzata dal Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi Albenga e dall'Associazione #COSAVUOICHETILEGGA?. Alle 21.00 al Teatro Ambra, per la rassegna teatrale "Ambra in Rosa", spettacolo "Figlio non sei più giglio", con musica dal vivo, interpretato da Daniela Poggi e Mariella Nava, scritto e diretto da Stefania Porrino. Sempre alle 21.00 all’Auditorium San Carlo incontro culturale con l'autrice Valentina Mastroianni, a cura della Libreria San Michele, con la presentazione del libro "E voleremo sopra la paura". Da sabato 30 novembre a domenica 1 dicembre, per tutta la giornata, in Piazza Corridoni si terrà la Mostra mercato di ruote d’epoca, organizzata da Ruote d'Epoca Riviera dei Fiori.

Domenica 1 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 Atelier di comunità kids "Carta canta (e suona)", organizzato da Casa Cultural in via Roma, condotto da Monica Maggi e Anna Maria Mazza. Alle 18.00 al Teatro Ambra si terrà uno spettacolo tra musica, risate e magia, organizzato dall’associazione "Il sorriso di Benedetta". Entrata a offerta libera, il ricavato sarà devoluto all’associazione Viceversa ASD.