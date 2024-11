Alla Ubik di Savona lo scrittore Romano Morlotti rpesenta “Val Grande. Racconti dalla Liguria al Mare del Nord"

Mercoledì 27 novembre, alle ore 18, la Libreria Ubik di Savona ospiterà lo scrittore Romano Morlotti per la presentazione del suo nuovo romanzo "Val Grande. Racconti dalla Liguria al Mare del Nord" (Macchione Editore). A introdurre l’evento sarà Renata Barberis.

Normalmente noi esseri umani troviamo conforto e rassicurazioni nella banalità delle cose concrete, tangibili, incontrovertibili. Ma cosa succederebbe se invece la realtà che crediamo di conoscere assumesse all’improvviso dei tratti ben diversi dalle confortanti convenzionalità a cui siamo abituati?

La risposta a questa speculazione si trasforma in una serie di racconti tanto sorprendenti quanto inquietanti, tanto ingegnosi quanto surreali. I protagonisti sono costretti a fare i conti con una realtà altra, ben diversa da quella che ci viene insegnata, e che tuttavia è in grado di guadagnarsi prepotentemente un proprio spazio all’interno delle loro vite, tanto presente da far nascere infiniti dubbi.