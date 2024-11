Regione, Arboscello (Pd) vice presidente del consiglio regionale: "Ruolo istituzionale che cercherò di svolgere al meglio senza abdicare dal mio ruolo politico di opposizione"

"Sono orgoglioso per la mia nomina a vicepresidente del Consiglio Regionale e ringrazio il Partito Democratico e i colleghi di minoranza per la fiducia. Si tratta di un ruolo istituzionale molto delicato e cercherò di svolgerlo al meglio per assicurare il funzionamento del consiglio regionale in modo equilibrato e imparziale, nel rispetto di maggioranza e minoranza. Con questo nuovo ruolo, la terza carica della Regione, avrò anche l'opportunità di far sentire con maggiore autorevolezza la voce del savonese e le istanze per le quali sono stato eletto, non abdicherò infatti al mio ruolo di opposizione, Savona è un territorio dove ci sono grandi criticità da superare e tante opportunità da sfruttare. Come sempre, lo farò con passione, integrità e trasparenza".

Queste le parole del consigliere regionale Roberto Arboscello, fresco di nomina come vicepresidente del consiglio regionale.

“Inizia una nuova legislatura e sono molto orgoglioso di fare parte di questa squadra e di farlo con un ruolo importante come quello di capogruppo del Partito Democratico, e ringrazio il Gruppo PD per avermi affidato questo incarico. Come PD saremo all'opposizione e sarà un'opposizione severa, pressante e che non farà sconti a nessuno. Sono fiero di rappresentare una squadra di consiglieri preparati, che provengono da tutta la Liguria e che sapranno portare in aula le necessità, i bisogni e le istanze di tutti i territori su temi come sanità, ambiente, infrastrutture, lavoro, entroterra. Al centro della nostra azione ci saranno sempre i cittadini e il loro benessere - il commento del capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Armando Sanna dopo la prima seduta ufficiale del consiglio regionale - In questa giornata, desidero augurare buon lavoro al mio successore alla vice presidenza del consiglio regionale Roberto Arboscello, il posto che ho ricoperto nella scorsa legislatura con grande passione è in buone mani. Il nostro obiettivo sarà quello di rappresentare al meglio chi ci ha votato e parlare anche a quei cittadini che alle urne non sono andati a votare: lavoreremo e ci impegneremo per recuperare la loro fiducia in vista delle prossime sfide che ci aspettano, a partire da Genova. Dopo il blocco che ha subito la Regione, la Liguria ora ha bisogno di ripartire al più presto. Il Partito Democratico c'è e sarà protagonista di questa legislatura, sempre al fianco dei cittadini".