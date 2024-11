Regione, Vaccarezza nominato segretario consigliere nell'ufficio di presidenza

"Si è conclusa la prima riunione del Consiglio Regionale della Dodicesima Legislatura. Inizia oggi una nuova pagina della storia della Liguria, sotto la guida di quello che, sono sicuro, sarà un Presidente molto valido".

A dirlo è il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, nominato segretario consigliere nell'ufficio di presidenza.

"Una mattinata emozionante: Marco Bucci ha prestato giuramento e tracciato la visione del futuro nei prossimi 5 anni, descrivendo una Liguria che guarda avanti, che supera l'immagine della "terra del no" per affrontare i problemi, gestirli e risolverli in ottica di continuo sviluppo - continua Vaccarezza - Oltre a ringraziare ancora una volta tutti voi, che per la terza volta mi avete dato la possibilità essere consigliere regionale, permettendomi di continuare a lavorare per la nostra terra, mi rivolgo oggi ai colleghi della Maggioranza che con il loro voto hanno mi hanno permesso di diventare Segretario Consigliere nell’Ufficio di Presidenza, incarico che affronto con umiltà, desiderio di imparare e tanta determinazione".

"Anche se il mio ruolo in Aula è cambiato, resta invariato il mio impegno. Continuerò a essere presente, ad ascoltare il territorio e a mettere a disposizione della mia provincia tutti gli strumenti utili e necessari: per il bene dei miei concittadini, per il bene della mia terra" conclude il consigliere forzista.