Savona, al "Chiabrera" il musical "A spasso per Broadway" per Sono Sempre Io

Venerdì 29 novembre, alle ore 21, al Teatro Gabriello Chiabrera andrà in scena il musical "A spasso per Broadway", ideato, scritto e diretto da Marta Arnaldi, con la direzione musicale del maestro Dario Caruso e la supervisione delle coreografie di Alessia Berruti. L’incasso sarà devoluto a favore dell’associazione Sono Sempre Io, costituita da medici e infermieri ospedalieri dell’Hospice Centro Misericordia Santa Maria Giuseppa Rossello, che accoglie malati terminali oncologici e affetti da sclerosi laterale amiotrofica.

Nella serata si esibiranno alcune delle migliori scuole di danza della Liguria: Centro Accademico Danza Moderna Savona, Centro Studi Danza Finale Ligure, Scarpette Rosse Vado Ligure-Cengio, Semplicemente Danza Savona e Studiodanza Varazze. Talento e solidarietà s’incontreranno in un viaggio emozionante tra le più belle e significative canzoni dei musical di Broadway. "Vi faremo rivivere momenti indimenticabili con brani tratti da 'My Fair Lady', 'Chorus Line', 'Cats', 'Singing in the Rain' e 'Il Mago di Oz', e i balletti più spettacolari", spiegano gli artisti.

Lo spettacolo è organizzato dai Lions, dal Savona Rotary Club e dal Zonta Club Savona, con il patrocinio della Regione Liguria, dei Comuni di Savona, Noli, Quiliano, Spotorno e Vado Ligure, della Diocesi di Savona-Noli e di enti e associazioni del territorio. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere un’e-mail all’indirizzo aspassoperbroadway@gmail.com.

Sabato 30 novembre, alle ore 21, nell'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, tornerà gradito ospite al Festival Internazionale di Musica di Savona il Quartetto Wassily, che già nella stagione 2022 si era esibito con grandissimo apprezzamento del pubblico per la sua qualità tecnica ed espressiva. I giovani francesi Vincent Forestier e Marine Faup-Pelot ai violini, Clément Hoareau alla viola e Aline Masset al violoncello apriranno il loro concerto con un tributo a Giacomo Puccini nel centenario della morte, per eseguire poi "Le arpe" di Ludwig van Beethoven e il "Quartetto per archi" di Gabriel Fauré. L'ingresso sarà gratuito. Per altre informazioni occorre inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o scrivere un'e-mail a segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.