Politica |

Rigassificatore, Arboscello (Pd): "Inviata lettera a Bucci per bloccare il trasferimento"

"Pronta anche mozione che porterò in Consiglio”

"Ho inviato una lettera al Presidente della Regione, Marco Bucci, per chiedergli di tenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale e muoversi velocemente per bloccare il progetto di trasferimento del rigassificatore a Savona-Vado". Cosi commenta il consigliere regione del Pd, Roberto Arboscello, che aggiunge: "La possibilità di trasferimento sul nostro territorio deve essere definitivamente archiviata. Per questo, ho anche preparato una mozione, che porterò in consiglio regionale, per sollecitare il presidente ad attivarsi presso il Governo Meloni e fermare l’iter". "La Liguria non ha bisogno di un altro rigassificatore, ma di interventi per recuperare i ritardi accumulati negli ultimi anni su temi come lo sviluppo sostenibile, l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, aggiornando il Piano Energetico Regionale", conclude Arboscello.

Redazione

