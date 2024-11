Finale, da lunedì 2 sarà online il nuovo sito istituzionale del Comune

Il Comune di Finale Ligure il prossimo lunedì 2 dicembre mette on line il nuovo sito istituzionale, che presenta una nuova veste, uniformandosi alle prescrizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in tema di Cittadinanza Digitale stabilite a livello nazionale per tutte le Pubbliche Amministrazioni, per garantire una migliore accessibilità e usabilità da parte dei cittadini.

L’uniformazione dei siti istituzionali di tutta la Pubblica Amministrazione agevola infatti l’utente, che acquisisce una certa padronanza dello strumento e riesce più facilmente a navigare nelle varie piattaforme web degli enti locali. L’aggiornamento del sito comunale è stato realizzato attraverso l’ottenimento del finanziamento PNRR della Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”.

Veste grafica nuova anche per lo Sportello Telematico Polifunzionale, arricchito nei contenuti e nelle funzionalità, attraverso il quale il cittadino ha la possibilità di inviare pratiche o richieste comodamente da casa 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, evitando la coda allo sportello.

Sono resi disponibili oltre 130 nuovi servizi, che spaziano dalla possibilità di richiedere certificati anagrafici e di stato civile, richiedere accesso agli atti, presentare domanda di iscrizione ai servizi scolastici, a prestazioni sociali, servizi di polizia locale, servizi per attività produttive ecc. Ad inzio del prossimo anno verrà inoltre resa disponibile anche un'apposita APP, coordinata sia con il sito che con lo sportello telematico polifuzionale.