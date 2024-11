Il savonese Alessandro Schiesaro nuovo direttore della Scuola Normale di Pisa

Il savonese Alessandro Schiesaro è stato eletto 24° direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa e guiderà l’istituto per il sessennio 2025-2031. Latinista di fama e attuale vicedirettore, subentrerà a Luigi Ambrosio alla fine di maggio 2025.

Schiesaro, 61 anni, è stato eletto al primo turno con 62,55 voti ponderati, pari al 73% del totale, superando ampiamente il quorum. Il suo programma si concentra su internazionalizzazione, ricerca e innovazione didattica.

Allievo della Normale dal 1982 al 1989, ha compiuto studi e insegnato all’estero, tra cui Berkeley, Oxford, Princeton e Manchester, dove ha diretto la School of Arts, Languages and Cultures. In Italia, ha insegnato a La Sapienza e diretto la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza, oltre a ricoprire ruoli di rilievo al Miur e nella Commissione Europea.

Schiesaro sarà l’ottavo umanista a dirigere la Normale, confermando la tradizione di eccellenza culturale dell’istituto.