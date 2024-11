Nella sede della Croce Bianca di Savona una mostra con le opere dei bambini

" Come promesso saremo presenti con una mostra dei lavori creati dai bambini presso la nostra sede, per due giorni, aperta alle famiglie dei bambini e alla cittadinanza ".

"Un momento per noi importante per un vero e proprio 'Open day' dove avremo il piacere di accogliere le famiglie che arriveranno da noi per conoscerci un po’ più da vicino - spiegano dalla pubblica assistenza savonese - La mostra si terrà il 30 novembre dalle ore 14 alle ore 19 e l’1 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19".