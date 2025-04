Savona: lavori di monitoraggio in sei classi delle scuole Astengo, garantita la continuità didattica

Il Comune di Savona, in accordo con la direzione scolastica delle scuole Astengo, informa che il 2 e 3 maggio verranno trasferite le sei classi del primo piano dell’edificio scolastico di via Migliardi e Venè.

Le classi saranno ricollocate in parte al piano terra e in parte al secondo piano dello stesso plesso, in aree pienamente idonee ad accogliere gli studenti.

L’organizzazione dello spostamento sarà curata dalla scuola in coordinamento con gli Uffici Comunali che programmeranno le attività necessarie, approfittando della chiusura prevista per il ponte del 1° maggio, così da ridurre al minimo ogni eventuale disagio. I tecnici comunali saranno operativi fin dalla giornata di venerdì 2 maggio per approntare i locali secondo le indicazioni della direzione scolastica.

Lo spostamento avviene nell'ambito delle operazioni di analisi e monitoraggio che l'Ufficio Tecnico del Comune sta conducendo nell'edificio scolastico e in seguito alle quali è stata riscontrata la necessità di una verifica più puntuale su un controsoffitto di tipologia perret presente al primo piano al fine di valutare eventuali interventi necessari.

A tal fine, per consentire i controlli e i monitoraggi necessari, e in attesa di poter avere dati definitivi, si rende necessario lo spostamento delle 6 classi in altre ali dello stesso edificio che non presentano la stessa tipologia di controsoffitto e su cui sono stati già fatti interventi puntuali di rimozione delle parti che presentavano problematiche.

L’Amministrazione comunale e la direzione scolastica sono in costante contatto per assicurare la piena continuità delle attività didattiche sia nel breve sia nel medio periodo, con soluzioni condivise e pienamente sostenibili dal punto di vista organizzativo.

In prospettiva a lungo termine, invece, il Comune ha già predisposto un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), che prevede la costruzione di un nuovo edificio.

Il nuovo polo scolastico, infatti, sarà più moderno, più efficiente e versatile. Il progetto, per il quale è già stato avviato il dialogo con Regione Liguria, include spazi didattici innovativi, impianti sportivi, aree esterne attrezzate e strutture pienamente conformi alle normative in materia di sostenibilità energetica e accessibilità.

L’intervento conferma l’impegno dell’Amministrazione nella tutela della sicurezza degli edifici scolastici e nella valorizzazione del patrimonio educativo cittadino.