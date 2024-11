Savona, Bruno Morchio presenta il libro "La badante e il professore"

Sabato 30 novembre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore Bruno Morchio e presentazione del romanzo "La badante e il professore" (Mondadori). Introduce lo scrittore Andrea Novelli.

Nuovo avvincente noir per lo scrittore Morchio, l'autore del celebre personaggio di Bacci Pagano, una delle voci più autorevoli del mistery contemporaneo (psicoterapeuta, autore di numerosissimi romanzi per Garzanti e Rizzoli, vincitore pochi mesi fa del Premio Scerbanenco, il riconoscimento più prestigioso nel mondo del giallo italiano).

In un piccolo paese, tutti credono di sapere tutto di tutti. Ecco perché appena inizia a circolare la notizia che il vecchio professor Canepa è stato ucciso in casa sua, i sospetti si concentrano in fretta su Natalia, la colf ucraina che da un anno se ne prendeva cura. Natalia è troppo misteriosa e seducente per non dare adito a facili illazioni. Filippo, dodici anni, qualche problema in Italiano e gli ormoni impazziti, che con le ripetizioni del professore cercava di riparare i primi e in presenza di Natalia sente accendersi i secondi, non vuole credere che la colf sia colpevole, e così inizia a indagare insieme al giovane giornalista Serafino Costamagna.