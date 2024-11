Savona, da lunedì il vescovo Marino in visita pastorale nel centro storico

Lunedì 2 dicembre, alle ore 18:30, nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo, la recita dei Vespri darà inizio alla visita pastorale di monsignor Calogero Marino nel centro storico, sul tema "Prendi il largo, confidando". Martedì 3 dicembre, alle 21, nel convento dei Frati Minori Cappuccini, il Vescovo incontrerà i Consigli Pastorali delle parrocchie della zona pastorale.

Giovedì 5 dicembre, al mattino, incontrerà le Figlie di Nostra Signora di Misericordia nella loro casa generalizia e le Scuole Rossello. Alle ore 9 celebrerà la Messa, nel primo pomeriggio parteciperà al pranzo in comunità e, alle 21, nella Parrocchia San Pietro Apostolo, incontrerà i Consigli per gli Affari Economici parrocchiali.

Sabato 7 dicembre, alle ore 17:30, nella Chiesa Sacro Cuore di Gesù, monsignor Marino presiederà la Messa e, alle 21, nuovamente in San Pietro, incontrerà i giovani. Domenica 8 dicembre, alle 10:30, nella Cattedrale Nostra Signora Assunta, presiederà la Messa per la solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e, a mezzogiorno, presso il loro convento, incontrerà i Cappuccini. Nel pomeriggio presiederà due Messe: alle 17 nella Chiesa dei frati e alle 18:30 in San Filippo Neri (qui non sarà celebrata la liturgia delle 10).

Lunedì 9 dicembre, alle ore 6:45, celebrerà la Messa per le Figlie di Nostra Signora della Neve, che successivamente incontrerà nella loro casa generalizia e ne visiterà l’infermeria. Alle 9, ancora la Messa; alle 10:30 la visita alla residenza protetta Casa Marino Bagnasco, in via Salita Schienacoste; alle 12:15 il pranzo con le suore e, alle 13:30, gli incontri con la Scuola Primaria Paritaria N.S. della Neve e la Scuola dell’Infanzia N.S. della Neve e Regina Margherita. Alle 15:30, nella Parrocchia San Filippo Neri, sarà a disposizione per i colloqui personali; alle 17, nella Chiesa Santa Maria Giuseppa Rossello, officerà la celebrazione eucaristica.

Martedì 10 dicembre, il Vescovo Marino, alle ore 10, incontrerà le Figlie di Nostra Signora di Misericordia nella loro casa madre, dove prenderà parte al pranzo, e, alle 15:30, le Suore della Purificazione di Maria Santissima, per le quali celebrerà la Messa. Mercoledì 11 dicembre, alle 15, visiterà gli ammalati della Parrocchia San Pietro Apostolo; alle 17, in San Giovanni Battista, terrà i colloqui individuali e, a seguire, presiederà la Messa feriale; alle 21, in San Pietro, incontrerà i catechisti. Giovedì 12 dicembre, alle 15:30, farà visita alla Residenza Santa Lucia, in via Paolo Cappa 2, e, alle 16:30, in San Pietro sarà a disposizione per i colloqui.

Venerdì 13 dicembre, alle ore 10:30, visiterà ospiti e operatori della Residenza Protetta Suore Minime, in via Famagosta 20, e, alle 16, quelli della Residenza Protetta Santa Maria Giuseppa Rossello, in via Carlo Naselli Feo, e gli ammalati del vicino hospice. Infine, monsignor Marino celebrerà le Messe sabato 14 dicembre, alle 18, nella Parrocchia del quartiere Villetta, e domenica 15 dicembre, alle 11, in quella di San Pietro, dove la visita pastorale si concluderà con il pranzo condiviso dalle ore 13.