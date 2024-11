Savona, gli oneri del Crescent2 per ristrutturare 12 alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica

Parte delle risorse previste dalla convenzione relativa al Crescent 2 per ristrutturare degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica (Erp). La giunta ha approvato la bozza dell'atto aggiuntivo di convenzione tra il Comune e Arte per l'intervento di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune e attualmente sfitti perché da sistemare.

Se in seguito all’esecuzione dei lavori ci fossero delle economie di spesa che libereranno delle risorse, queste verranno impiegate per ulteriori interventi.

Gli alloggi oggetto di intervento verranno individuati tra quelli sfitti nei complessi di Largo Tissoni civici 4-6-8, via Minuto civici 4-6, via Maciocio civici7-9-11 e via Don Minzoni civici 6. Arte si impegna una superficie di almeno 675 metri quadrati e almeno due alloggi dovranno essere accessibili per persone disabili (e individuati in largo Tissoni).