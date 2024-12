La Guardia di Finanza dona due defibrillatori alla Croce Bianca di Savona e Albenga: "Fondamentale per la risposta rapida ed efficace nelle circostanze critiche" (FOTO)

La donazione rappresenta l’epilogo delle iniziative promosse dal Comando Provinciale in occasione delle celebrazioni per il 250° Anniversario di Fondazione del Corpo, nel corso delle quali sono state organizzate dalle Fiamme Gialle savonesi diverse iniziative di solidarietà con l’intento di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di dispositivi medici, per la successiva attribuzione ad associazioni senza fini di lucro del territorio che si occupano di assistenza.

"Nella specie, i defibrillatori rappresentano un’importante risorsa nella gestione delle emergenze cardiache e un prezioso strumento che contribuirà alla sicurezza e al benessere della comunità - dice il Colonnello Aldo Noceti - La presenza di un dispositivo di questo genere risulta fondamentale per la risposta rapida ed efficace nelle circostanze critiche, soprattutto nei casi di particolare emergenza ed in mancanza di personale medico immediatamente disponibile".

Sul territorio di Savona, oltre alla presenza nelle ambulanze e negli zaini dei soccorritori, nelle scuole e nelle palestre, sono collocati in Piazza Sisto, in Piazza del Popolo, a Zinola, al Santuario, in Piazza Brennero e l'ultimo collocato in Corso Tardy & Benech.