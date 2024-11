Strada Ferranietta, Lambertini: "Dimostreremo la totale estraneità, tutto è stato fatto in modo trasparente"

"Si tratta di un atto dovuto, al quale ovviamente risponderemo". Così il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, commenta la decisione della Regione di revocare un finanziamento di circa 244mila euro, precedentemente concesso al Comune per la sistemazione della strada Ferranietta nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale.

La decisione è arrivata dopo la programmazione dell’udienza preliminare che coinvolge il sindaco e altre persone, imputati su richiesta della Procura Europea. Secondo l’accusa, i fondi destinati alla viabilità agricola sarebbero stati utilizzati per aree private e scopi personali, un’ipotesi che il sindaco respinge con fermezza.

"L'udienza è fissata per il 28 gennaio prossimo e dimostreremo la nostra totale estraneità, mia e degli altri professionisti imputati. Tutto è stato fatto in modo trasparente", ha dichiarato Lambertini. Nel frattempo, la giunta comunale sta valutando le prossime azioni, in accordo con la consulenza legale, per salvaguardare l’ente.