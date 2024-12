Albenga saluta “Los Gringos”: dopo 40 anni, la storica paninoteca chiude i battenti

Dopo quattro decenni di attività, la paninoteca Los Gringos di viale Italia abbassa definitivamente la serranda. Un locale che ha segnato la storia della città di Albenga e che in tanti ricorderanno con nostalgia. Tuttavia, il capitolo non si chiude del tutto: il locale riaprirà presto con nuovi gestori, anche se non è ancora chiaro se seguirà lo stesso indirizzo culinario.

“Cediamo l’attività dopo 40 anni perché siamo molto stanchi e non saremmo riusciti a proseguire oltre -racconta il titolare Sandro Bloise, insieme al figlio Mattia e alla socia Silvia Della Maddalena -. In questi anni abbiamo cresciuto intere generazioni di albenganesi e siamo stati felicissimi di farlo. Ma, devo essere sincero, dopo il Covid ci sono mancati gli stimoli per continuare con lo stesso entusiasmo di prima”.

La paninoteca si è sempre distinta per la qualità artigianale della sua cucina, fatta di prodotti freschi e di grande attenzione ai dettagli. “Abbiamo lavorato tanto e bene, e siamo certi che i nuovi gestori, persone capaci e motivate, faranno altrettanto”, aggiunge Sandro.

L’ultimo giorno di apertura è stato carico di emozioni. “È stata una giornata memorabile, con grandissime soddisfazioni che neanche ci aspettavamo - continua -. Tantissime persone sono venute a salutarci, alcune ci hanno scritto lettere di ringraziamento. Il locale era strapieno dentro e fuori. È stato commovente vedere così tanto affetto per ciò che abbiamo fatto in questi anni”.

La storia di Los Gringos è profondamente legata alla famiglia Bloise e alle sue radici. “Ci siamo trasferiti da Buenos Aires 40 anni fa, ma mia mamma era albenganese, figlia di albenganesi, e fin da piccolo venivamo qui in vacanza - spiega Sandro -. I miei genitori sono stati in America per 50 anni. Io e mio fratello abbiamo studiato a Buenos Aires, poi ci siamo trasferiti tutti qui. Mio fratello si è ritirato già da qualche anno e abbiamo portato avanti l’attività con Silvia e mio figlio Mattia, che ora intraprenderà un altro percorso lavorativo”.

In questi 40 anni, Los Gringos è diventato una tappa obbligata per giovani e meno giovani, albenganesi e turisti. Conosciuto per i suoi leggendari hamburger, è stato un luogo dove simpatia ed entusiasmo si mescolavano a sapori unici. “Mancheremo agli albenganesi e ai nostri clienti affezionati, ma portiamo con noi ricordi indimenticabili”, conclude Bloise.

Un pezzo di storia albenganese si chiude, ma l’eredità di Los Gringos resterà nei ricordi di chiunque abbia condiviso un hamburger, quell’accento vagamente sudamericano o un sorriso in quel piccolo grande angolo di viale Italia.