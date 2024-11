Prefettura di Savona, un tavolo tecnico su accoglienza e immigrazione

Si è tenuta in Prefettura la riunione di costituzione del Tavolo tecnico sulle vulnerabilità, promosso nell’ambito del Consiglio territoriale per l’immigrazione, che prevede quali componenti i rappresentanti di Regione Liguria, della Provincia, dei Comuni capofila dei Distretti socio-sanitari, delle Forze dell’Ordine, dell’Ufficio di Sanità marittima, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, di ALISA, di ASL2, , dell’INPS, di Anci Liguria, dell’Azienda regionale territoriale per l’edilizia, nonché degli Enti gestori dei centri di accoglienza straordinaria - CAS situati in questo territorio.

Il tavolo favorisce, anche con lo sviluppo di buone prassi sul territorio, secondo le indicazioni contenute nel vademecum sulla vulnerabilità predisposto dal Ministero dell’Interno, forme di sinergie interistituzionali per la presa in carico di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, inseriti nel sistema di accoglienza, che presentano situazioni di vulnerabilità, come peraltro previsto dall’art. 17 del d.lgs. n. 142/2015, che individua quali persone vulnerabili, i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali o per le quali è stato accertato che hanno subito torture e violenze.

Nell’ambito del tavolo tecnico saranno previsti specifici focus, per definire procedure operative in relazione alle diverse forme di fragilità e di accoglienza, che saranno oggetto di successivi approfondimenti sulla base del principio di sussidiarietà tra istituzioni, enti sanitari e del terzo settore.

La riunione è stata altresì occasione per effettuare la restituzione ai discenti dell’attività di formazione svolta dall’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione, nell’ambito del secondo modulo del corso previsto tra le finalità del progetto FAMI n. 551 “Cultura inclusiva”, attivato presso la Prefettura di Savona.