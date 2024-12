Savona, gli affitti pagati al Comune per alloggi e negozi valgono quasi 680mila euro

I locali più redditizi che il Comune concede in affitto sono quelli commerciali. Poi ci sono terreni ma ci sono anche una trentina di appartamenti di proprietà e alcuni spazi pe ri consultori affittai all'Asl2.

Valgono 679.687 euro gli affitti che privati e associazioni pagano al Comune per appartamenti, negozi, magazzini e terreni. Tra i locali commerciali più prestigiosi ci sono quelli della Farmacia della Ferrara e il negozio di Vodafone in Corso Italia.

Oltre ai locali commerciali, ci sono poi gli appartamenti, che sono circa una ventina, distribuiti tra via Garroni, via Macchiavelli e via Quiliano, oltre ad alcune porzioni di terreno affittate per l'installazione di tralicci. Numerosi gli spazi concessi ad associazioni sportive o di volontariato a un prezzo calmierato.