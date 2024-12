Se ne va un pezzo di storia di Borghetto S. Spirito: addio a Piero “Batàn”

"Figura iconica del nostro paese, già assessore e consigliere comunale, persona dal grande carisma e autentico 'sindaco' della sua amata borgata Madonna degli Angeli - così lo ricorda il primo cittadino Giancarlo Canepa - Indimenticabili le sue proverbiali orazioni in occasione dei festeggiamenti del 2 agosto in cui, al cospetto di amici e politici, non risparmiava critiche agli amministratori comunali di turno ma dispensando sempre utili consigli e spunti di riflessione mai banali".

"Gran lavoratore, uomo semplice ma profondo con una grandissima passione per la sua famiglia, per la politica, per il suo lavoro e per la sua terra - aggiunge Canepa - Piero lascia un grande vuoto nella nostra comunità, da domani sarà dura passare davanti al mercatino degli agricoltori e non trovarlo intento a dispensare una parola e un pensiero per tutti.