Alassio, Concerto lirico in occasione del 50° anniversario della carriera artistica del Maestro Andrea Elena

Martedì 3 dicembre alle ore 21, presso l’ex chiesa Anglicana di Alassio, si terrà un concerto lirico in occasione del 50° anniversario della carriera artistica del Maestro Andrea Elena.

La serata è organizzata dall’Associazione MusicOperArtist e patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio, con il sostegno dell'Associazione Vecchia Alassio, dell'Associazione Amici di Padre Hermann e dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia – Sezione di Alassio.Il debutto del M° Andrea Elena risale al settembre del 1974 con L’amico Fritz di Pietro Mascagni al Teatro Nuovo di Milano.

La sua formazione artistica è stata segnata dallo studio con il soprano Zita Fumagalli Riva e dai perfezionamenti presso l'Accademia del Teatro alla Scala e l'Accademia Chigiana di Siena, sotto la guida del celebre Maestro Ettore Campogalliani, che ha formato artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Mirella Freni e Renata Scotto e che lo fece debuttare alla RAI. Nella sua carriera, il Maestro Elena ha interpretato oltre 90 ruoli da tenore protagonista, calcando le scene dei teatri più prestigiosi del mondo, a partire dal Teatro alla Scala di Milano e l’Arena di Verona.

Ha condiviso il palcoscenico con i grandi nomi della lirica internazionale e ricevuto l’apprezzamento di illustri personalità, tra cui il Re Olav di Norvegia, la Regina Giuliana d’Olanda, Nelson Mandela, Lady Diana, e molti altri leader e figure di spicco.

Attualmente, il Maestro Andrea Elena si dedica all'insegnamento del canto lirico e alla regia, curando allestimenti e messe in scena di opere liriche in Italia e all'estero.Ad accompagnare il Concerto in omaggio al Maestro Elena, al pianoforte sarà il Maestro Leonardo Ferretti Gallino.