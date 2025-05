In Liguria l’appuntamento con la terza edizione del Festival della Maiolica

Al via la terza edizione del Festival della Maiolica, in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nei quattro comuni della Baia della Ceramica: Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure. Tre giorni di eventi diffusi lungo dieci chilometri di costa saranno l’occasione per scoprire una Liguria meno nota, dove la ceramica artistica e artigianale è storia, paesaggio, incontro e futuro.

Da quest’anno, il festival è organizzato dalla Fondazione Museo della Ceramica di Savona Onlus, in collaborazione con i comuni coinvolti, la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona e Confartigianato Savona.

Ricco di appuntamenti il programma ufficiale, a partire dalle mostre. Ad Albissola Marina, il Centro Esposizioni del MuDA – Museo Diffuso Albisola ospita, fino al 7 settembre 2025, Carlos Carlé e il grande gres. Dodici artieri ad alta temperatura, a cura di Enzo Biffi Gentili. L’inedita interpretazione dell’opera di uno dei principali scultori ceramisti del secondo Novecento, a dieci anni dalla sua scomparsa. Il gres sarà il filo conduttore di un percorso di accostamento dell’opera di Carlé, artista argentino trasferitosi nel 1973 ad Albisola, con quella di 12 artisti contemporanei: Francesco Ardini, Franco Bucci, Roberto Castellano, Olivia Cognet, Emidio Galassi, Adriano Leverone, Sandro Lorenzini, Simone Negri, Marta Palmieri, Danilo Trogu, Nanni Valentini, Carlo Zauli, con la partecipazione dell’architetto Gianluca Peluffo (museodiffusoalbisola.it).

Il rapporto tra ceramica e illustrazione è invece al centro della ricerca del Museo della Ceramica di Savona che, grazie alla collaborazione con Zerodiciannove – Festival delle Storie, presenta le mostre I desideri degli animali – opere di Pia Valentinis e testi di Chiara Carminati, in collaborazione con Aboca Edizioni – e Creature. Dalla carta alla creta, lavori in ceramica delle illustratrici Letizia Iannaccone, Giulia Pastorino (premio Andersen 2025) e Anais Tonelli.

Il museo savonese ospita anche Un piatto per la comunità, che mette in luce il valore sociale della ceramica. In esposizione, una serie di piatti decorati dai partecipanti all’omonimo progetto promosso da Caritas Savona, in collaborazione con il servizio educativo del museo: laboratori aperti al pubblico, invitato a sperimentare il legame tra argilla, cibo e relazioni. Le opere saranno allestite sul grande tavolo realizzato nel 2023 dagli artisti dello studio londinese Rochester Square e saranno utilizzate in occasione di eventi conviviali sul territorio. Tutte le mostre del Museo della Ceramica sono visitabili fino al 31 agosto 2025 (www.museodellaceramica.savona.it).

La Pinacoteca Civica di Savona accoglie Nuove rotte per la ceramica e celebra il legame con i dieci centri dell’AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica – che hanno sostenuto la candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027. Dieci opere rappresentative delle specificità tecniche, formali e stilistiche di ogni territorio racconteranno le tradizioni di Castellamonte (TO), Cerreto Sannita (BN), Faenza (RA), Laveno Mombello (VA), Montelupo Fiorentino (FI), Pesaro (PU), Nove (VI), Santo Stefano di Camastra (ME), Urbania (PU) e Mondovì (CN). Una rete viva e dinamica di realtà che vedono l’argilla come patrimonio culturale, risorsa economica e linguaggio artistico condiviso (www.musa.savona.it/pinacoteca/).

Ampio spazio sarà dedicato all’intrattenimento, anche grazie al primo Festival TeatroCeramica, in scena ad Albisola Superiore. Rassegna dedicata al dialogo tra le arti performative e la ceramica contemporanea, a cura di Officina900, con la direzione artistica di Gabriele Resmini. Sarà una originale combinazione di parola e materia. In programma, spettacoli all’aperto dei ceramisti Giorgio di Palma e Dario Miale (collettivo d’arte SANO/SANO), David Riganelli, Maurizio De Rosa, Angelo Zilio e Fiorenza Pancino, e interventi site-specific all’interno della sezione TeatroCeramica Exhibit.

Sempre ad Albisola Superiore, le ceramiche di Paolo Pastorino ed Ernesto Canepa arricchiranno la Passeggiata Montale con l’installazione permanente Oasi blu: progetto di riqualificazione urbana artistica. Attesi anche laboratori per adulti e bambini a cura del servizio educativo del Museo della Ceramica di Savona, presentazioni di libri ed esperienze enogastronomiche, come la Cena in bianco e blu, allestita in piazza Sisto IV, a Savona, venerdì 6 giugno dalle 19.30 (accesso libero, su prenotazione).

Grazie al lavoro dei ceramisti Marcello Mannuzza, Beatrice Minuto e Caterina Ricci, sul molo di Celle Ligure fronte spiaggia si assisterà alla costruzione di un forno monumentale: qui, sabato 7 giugno, andrà in scena Fahrenheit, un’esperienza immersiva tra musica, natura e ceramica, a cura dell’associazione Fiammiferi.

Non mancheranno gli approfondimenti culturali, tra cui la lectio magistralis Arturo Martini/Lucio Fontana: una lontananza vicinissima, del professor Nico Stringa, in programma domenica 8 giugno nel cortile di Pozzo Garitta, ad Albissola Marina, dove si affacciava lo studio ligure di Lucio Fontana.

Un gemellaggio artistico con un altro importante polo ceramico italiano sarà la mostra KERAMOSicilia: una collettiva di opere, promossa e ospitata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, provenienti da venti laboratori artigianali situati in sei comuni del sud-est della Sicilia: Caltagirone, Burgio, Collesano, Monreale, Sciacca e Santo Stefano di Camastra. In occasione del festival sarà anche possibile effettuare delle visite guidate a Palazzo Ferrero Lamba Doria, residenza savonese del ’500 finemente affrescata, oggi sede dell’ente camerale (sabato 7 giugno, ore 16; domenica 8 giugno, ore 10 – prenotazioni: turismo@rivlig.camcom.it).

La ceramica è arte, è artigianato, ma è anche economia: sabato 7 giugno alle ore 10, gli addetti ai lavori sono invitati a iscriversi al convegno Ceramica e IGP: tutela, territorio e identità, dedicato al riconoscimento del marchio IGP della produzione ceramica, in programma nella Sala Magnano della Camera di Commercio.

Il cartellone ufficiale del Festival della Maiolica sarà affiancato da un calendario di eventi OFF, a cura di musei, gallerie, stabilimenti balneari, organizzazioni e botteghe storiche e contemporanee: un tessuto di iniziative autonome pensate per celebrare l’argilla, la maiolica e l’identità della Baia della Ceramica.

Il programma è in costante aggiornamento al link www.festivaldellamaiolica.it/programma.