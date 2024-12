La magia natalizia avvolge anche Saluzzo, Cuneo, Frabosa Soprana e Sottana (Video)

Anche Saluzzo, Cuneo, Frabosa Soprana e Sottana hanno presentato nella sede dell'Atl del Cuneese appositamente allestita a tema, i loro appuntamenti per il Natale Cuneese.

Anche i prodotti tipici delle aziende del Parco delle Alpi Marittime, raggruppati sotto un unico marchio di qualità, sono stati protagonisti con una golosa idea regalo dedicata alle imminenti festività.Tantissime sono le rassegne in programma nel Cuneese per soddisfare ogni desiderio e per portare un po’ di gioia e di spensieratezza a grandi e piccini. Mercatini di Natale, presepi statici, meccanici e rappresentazioni viventi, esperienze per famiglie, appuntamenti gastronomici e spettacoli, fiaccolate sulla neve e, dal 4 al 6 gennaio 2025, il maestoso Raduno Aerostatico dell’Epifania.Tutti gli appuntamenti delle Festività sono costantemente aggiornati su www.visitcuneese.it (Sezione Eventi/Natale).