Ladri nuovamente in azione a Celle, colpito supermercato dei Piani: bottino da 3mila euro

Dopo alcuni furti in abitazione, in via Lavadore e a Cassisi e alla Società di Mutuo Soccorso i ladri hanno colpito nel supermercato dei Piani di Celle Ligure.

Un malvivente si è intrufolato nell'attività di via Venezia forzando la saracinesca in tre diversi momenti nella notte portando via una cassa con 3mila euro all'interno e forzando la seconda.

La prima volta l'allarme è suonato alle 23.45 e il ladro ha portato via il cassetto, la seconda volta a mezzanotte e la terza alle 2.30, dove è rientrato in negozio cercando di forzare il secondo cassetto. Sono in corso le indagini dei carabinieri.