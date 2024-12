Regali di Natale 2024: idee pratiche, originali e per tutti i gusti

È vero, siamo già in quel periodo dell’anno: lucine ovunque, playlist natalizie in ogni luogo in cui entri, e l’immancabile panico da “oddio cosa regalo?”. Trovare il regalo giusto non è mai semplice, soprattutto quando vuoi evitare di cadere nei soliti cliché (qualcuno ha detto calzini natalizi?) e scegliere qualcosa che sia davvero utile e pensato per chi lo riceve.

Tra chi sogna un nuovo telefono e chi preferisce piccoli dettagli per rendere più accogliente la casa, c’è spazio per idee di ogni tipo. Chiaramente non tutti possono permettersi di regalare per Natale un divano Baxter, ma non ti preoccupare, abbiamo raccolto per te idee regalo originali, belle e anche per tutte le tasche. Scopriamole insieme!

1. Regali per la Casa: Punta sul Design

Gli oggetti per la casa sono sempre un’ottima scelta, perché mescolano praticità e stile. Dai mobili nuovi a degli accessori d'effetto, ecco alcune proposte adatte a tutti i gusti:

Lampada decorativa : opta per lampade da tavolo poco ingombranti ma con forme particolari e uniche, come la Taccia di Flos o Equatore di Fontana Arte .

: opta per lampade da tavolo poco ingombranti ma con forme particolari e uniche, come la o . Tavolino da caffè: con i tavolini da caffè puoi fare un regalo di design ma a prezzi ancora contenuti. Il Tavolino Alanda '18 in vetro fumè è un mobile perfetto per un appartamento moderno.

con i tavolini da caffè puoi fare un regalo di design ma a prezzi ancora contenuti. Il è un mobile perfetto per un appartamento moderno. Vasi : che sia un piccolo vaso da riporre su uno scaffale o uno scenografico vaso da giardino, si tratta di accessori che variano di prezzo e di stile ma sempre di grande effetto. Non serve avere il pollice verde per apprezzare un vaso Babylon di Dedon !

: che sia un piccolo vaso da riporre su uno scaffale o uno scenografico vaso da giardino, si tratta di accessori che variano di prezzo e di stile ma sempre di grande effetto. Non serve avere il pollice verde per apprezzare un ! Specchi da parete: da regalare non solo a chi si è appena trasferito, ma anche a chi vive da tempo nella stessa casa ma ha bisogno di guardarla da una nuova prospettiva. Gli specchi aggiungono luminosità e profondità agli interni, e con uno specchio come lo Spicchio di Antonio Lupi puoi stare andare sul sicuro.

2. Oggetti Tecnologici da Usare Tutti i Giorni

Non bisogna per forza essere un appassionato di computer per poter apprezzare uno regalo hi-tech. Magari il destinatario può essere proprio un anziano, che può giovare delle comodità di questi oggetti:

Smart speaker : dispositivi come Amazon Echo o Google Nest aiutano a gestire casa e intrattenimento con un semplice comando vocale.

: dispositivi come o aiutano a gestire casa e intrattenimento con un semplice comando vocale. Stazioni di ricarica wireless : comode e stilose, eliminano il caos dei cavi (e il pericolo degli inciampi!)

: comode e stilose, eliminano il caos dei cavi (e il pericolo degli inciampi!) Lampadine smart : permettono di cambiare colore e intensità della luce con un'app, per un'illuminazione sempre a portata di mano.

: permettono di cambiare colore e intensità della luce con un'app, per un'illuminazione sempre a portata di mano. Mini proiettore portatile : per trasformare ogni parete in un cinema senza dover acquistare una costosa tv a 65 pollici.

: per trasformare ogni parete in un cinema senza dover acquistare una costosa tv a 65 pollici. Bracciale salvavita: proprio per i più anziani che magari abitano soli, il Natale può essere l'occasione per regalare un pensiero importante come un bracciale salvavita da indossare sempre al polso.

4. Regali di Abbigliamento: Qualità e Stile

Se cerchi un regalo sia pratico che bello, con l’abbigliamento non sbagli mai. Per questo Natale, ecco alcune idee alla moda e anche utili contro il freddo in arrivo:

Maglioni oversize : i maglioni a collo alto, colorati o con motivi geometrici, sono tornati alla grande. Scegli un modello in 100% lana per un regalo di valore e caldo.

: i maglioni a collo alto, colorati o con motivi geometrici, sono tornati alla grande. Scegli un modello in 100% lana per un regalo di valore e caldo. Accessori in cashmere : può trattarsi di un cappello, di una sciarpa o anche di un simpatico paraorecchie. Consiglio extra: opta per colori neutri e controlla il made in!

: può trattarsi di un cappello, di una sciarpa o anche di un simpatico paraorecchie. Consiglio extra: opta per colori neutri e controlla il made in! Pantaloni della tuta in stile streetwear: un paio di pantaloni in 100% cotone o velluto a coste, magari senza loghi in vista, sono sempre un regalo utile anche per stare in casa.

3. Idee per il Relax e il Tempo Libero

Conosci qualcuno che ama passare il tempo libero a casa o coccolarsi con i piccoli piaceri? Questi regali sono pensati per il relax:

Coperta oversize : perfetta per il divano o le serate di binge-watching in compagnia.

: perfetta per il divano o le serate di binge-watching in compagnia. Kit per la preparazione del tè o caffè : scegli set con tazze in ceramica fatte a mano, oppure vai in un negozio orientale per miscele particolari da degustare.

: scegli set con tazze in ceramica fatte a mano, oppure vai in un negozio orientale per miscele particolari da degustare. Puzzle o giochi da tavolo : per trascorrere serate divertenti con amici e famiglia. Se sei poco appassionato, rivolgiti a un negozio specializzato per farti consigliare da qualcuno di esperto!

: per trascorrere serate divertenti con amici e famiglia. Se sei poco appassionato, rivolgiti a un negozio specializzato per farti consigliare da qualcuno di esperto! Diffusore di aromi: se cerchi un incenso, Aesop è un'ottima alternativa. Se stai cercando un profumo più sofisticato, punta su Diptyque.

5. Esperienze: Per Chi Ha Già Tutto

A volte il regalo migliore non è un oggetto, ma un’esperienza. Sorprendi chi ami con qualcosa di speciale:

Corsi online : di cucina, fotografia, o persino yoga, per chi ama imparare cose nuove o ha bisogno di distrarsi.

: di cucina, fotografia, o persino yoga, per chi ama imparare cose nuove o ha bisogno di distrarsi. Voucher per una cena in un ristorante stellato : è un'esperienza da provare (e da far provare) almeno una volta nella vita! Cerca uno stellato nei dintorni in modo da rendere l'esperienza più agevole per chi la riceve.

: è un'esperienza da provare (e da far provare) almeno una volta nella vita! Cerca uno stellato nei dintorni in modo da rendere l'esperienza più agevole per chi la riceve. Biglietti per un concerto o uno spettacolo : assicurati prima di conoscere i loro gusti musicali o teatrali, oppure vai sul sicuro con un voucher (ma controlla bene le scadenze!).

: assicurati prima di conoscere i loro gusti musicali o teatrali, oppure vai sul sicuro con un voucher (ma controlla bene le scadenze!). Abbonamenti a piattaforme streaming: agli appassionati di cinema d'autore puoi regalare un abbonamento a Mubi, mentre per una famiglia è consigliabile Disney Plus, dove ci sono sia film per adulti che per bambini.

6. Regali per Chi è Spesso Fuori Casa

Se hai un amico o un familiare che viaggia continuamente per lavoro, regalargli qualcosa da usare quando si è lontani può essere un pensiero non scontato e gradito:

Scaldavivande da auto: questi scaldavivande portatili si collegano direttamente alla presa dell'auto e permettono di riscaldare il cibo mentre si è in movimento. Perfetti per chi fa lunghe tratte o ha poco tempo per fermarsi a mangiare!

Cuscino portatile ergonomico : un vero must-have per chi passa ore in aereo o in treno. Un cuscino memory foam o gonfiabile, compatto e comodo da portare, è un regalo che alleggerirà ogni viaggio.

: un vero must-have per chi passa ore in aereo o in treno. Un cuscino memory foam o gonfiabile, compatto e comodo da portare, è un regalo che alleggerirà ogni viaggio. Power bank con più cariche : ormai è indispensabile avere il telefono sempre acceso. I power bank potenti permettono di ricaricare i dispositivi elettronici (anche i computer, o le cuffie) più e più volte anche senza corrente elettrica.

: ormai è indispensabile avere il telefono sempre acceso. I power bank potenti permettono di ricaricare i dispositivi elettronici (anche i computer, o le cuffie) più e più volte anche senza corrente elettrica. Auricolari noise-cancelling: per lavorare senza i rumori di sottofondo o per godersi la musica durante i lunghi viaggi, le cuffie che cancellano il rumore ambientale sono indispensabili. I modelli come le Bose QuietComfort o le AirPods Pro sono attualmente tra i più amati.

Se stai pensando di acquistare online i tuoi regali, il modo migliore è non puntare sui siti monomarca, ma cercare tra gli e-commerce che vendono più brand e prodotti insieme. Nel caso dell'oggettistica e degli strumenti tecnologici, anche molti negozi fisici hanno ampie varietà di prodotti.

Se invece, tra i vari consigli, ti incuriosisce l’idea di fare un regalo di design, in Italia c'è Tomassini Arredamenti, sia online che con showroom, con una selezione dei migliori marchi di design e un team di esperti pronto ad aiutarti gratuitamente nella scelta, anche a distanza.