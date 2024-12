Albisola, chiude Q.B. Osteria di via Della Rovere: "Grazie per il vostro sostegno e motivazione che ci hanno permesso di andare avanti"

Chiude Q. B. Osteria ad Albisola Superiore. Il ristorante aperto nel 2019 nel centro storico in via della Rovere a due passi dal ponte sul torrente Sansobbia ha deciso di interrompere la propria attività e ha deciso di affidarsi ai social con un post di saluto.

"Cari Amici. Sono passato 5 anni dalla nostra apertura. Ne abbiamo passate tante insieme, superando il Covid e adattandoci ai continui cambiamenti di un mondo nuovo. Dal primo giorno, crescendo e cercando di migliorare sempre di più, abbiamo difeso la nostra idea di cucina: sana e divertente, golosa e genuina - spiegano i titolari Dalila Durante e lo chef Jacopo Rastelli - Con tanta passione e immenso sacrificio ci siamo impegnati ogni giorno per proporvi piatti vivi, che non vi/ci annoiassero mai. E che gioia quando un NonAmantedellaVerdura si complimentava per piatti che non pensava potesse adorare! La cucina è passione. Ci auguriamo di avervela trasmessa. Gli ortaggi di Fulvio&Paola, la carne di Giacobbe e il pesce di Alex ci hanno permesso di offrirvi la miglior qualità che potessimo trovare in questi anni. Per non parlare dei Vini. Con Paola, Pier, Ale, Roberto (e non solo) ci siamo divertiti a selezionare etichette ottime e non convenzionali".

"Giunti a questo punto, vi informiamo che il QB non riaprirà più. Non escludiamo di rivederci in futuro in nuove vesti, ma al momento cambiamo per riuscire a dedicarci concretamente alla Famiglia - concludono - Ringraziamo i nostri collaboratori di Sala e Cucina per le fatiche, le arrabbiature e le risate. Ringraziamo le nostre Famiglie, senza le quali sarebbe stato assolutamente impossibile realizzare i nostri progetti. E ringraziamo voi. Clienti e Clienti diventati Amici. Per il vostro sostegno e motivazione che ci hanno permesso di andare avanti e non ci avrebbero fatto mollare mai. Grazie".