Aurelia Bis, l'assessore Giampedrone incontrerà i sindacati: "Massima attenzione della Regione, continueremo a monitorare il cantiere"

“Il pagamento degli stipendi arretrati è certamente un segnale positivo. Da parte mia c'è la totale disponibilità ad incontrare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per fare il punto della situazione. L’attenzione della Regione, e del mio assessorato in particolare, rimane massima verso quella che è un’infrastruttura strategica per il nostro territorio, inserita nel dossier delle opere prioritarie della Liguria".

Così in una nota l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone in merito all'esito dell’incontro di questa mattina in Prefettura a Savona.

"Due anni fa, grazie al lavoro dalla precedente amministrazione regionale insieme al Mit, abbiamo sbloccato l’iter delle ‘Aurelie bis’: con la stessa tenacia continueremo a monitorare l’avanzamento di questo cantiere, mantenendo costante il dialogo con Anas e con il Commissario Matteo Castiglioni”, conclude Giampedrone.