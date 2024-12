Quattro auto coinvolte e una persona di 53 anni trasportata in code giallo al Santa Corona.

E' il bilancio di un incidente che si è verificato questo pomeriggio ad Alassio, in direzione Albenga, in via Francesco Maria Giancardi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Alassio, l'automedica del 118 e la Polstrada che dovrà accertare la dinamica dell'incidente.