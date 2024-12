Savona, Lavagnola e Legino festeggiano i santi Dalmazio e Ambrogio

Sabato 7 dicembre la parrocchia di Legino farà memoria del suo patrono sant’Ambrogio, vescovo, teologo e dottore della Chiesa. Alle ore 16 presso le opere parrocchiali, in piazza don Nicolò Aragno, si terranno una pesca di beneficenza, la presentazione del libro "La letterina sotto il piatto" e la distribuzione di cioccolata calda e panettone. Alle 17:20 nell'Oratorio Sant'Ambrogio saranno recitati i vespri e alle 18 in chiesa si celebrerà la messa. Martedì 17 dicembre alle ore 14:30 ancora in piazza si aprirà una mostra di presepi e in via Giacomo Bove quella del Presepe U Pregin. Durante le festività natalizie in oratorio si potrà visitare il presepe della Fondazione DelBuono.